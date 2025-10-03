Logo SportMediaset
Ajax, sondato Erik ten Hag per la panchina

03 Ott 2025 - 11:38
Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media olandesi, l'Ajax starebbe pensando a un clamoroso ritorno in panchina. Alex Kroes, dt degli olandesi, avrebbe mantenuto vivi i contatti con l'ex Erik ten Hag sondando la sua disponibilità a tornare ad Amsterdam. Heitinga, l'attuale tecnico, al momento gode ancora della fiducia del club ma dopo lo 0-4 contro il Marsiglia sono arrivate parecchie critiche. Se la situazione dovesse dunque precipitare, ten Hag potrebbe essere il principale candidato a sostituirlo. 

