Tottenham, accordo con Frank: sarà lui il dopo Postecoglou

Classe 1973, Thomas Frank ha avuto un impatto incredibile al Brentford salvando la squadra al suo primo anno in Championship dopo le dimissioni di Dean Smith. Alla terza stagione alla guida delle “Bees” ha ottenuto la promozione in Premier League, riportando il Brentford nella massima serie inglese 74 anni dopo l’ultima partecipazione. Il Tottenham ha scelto di ripartire da Frank dopo un’annata vissuta sulle montagne russe, conclusa con il record negativo di 22 sconfitte in Premier League ma sollevando l’Europa League al cielo di Bilbao. La vittoria contro il Manchester United grazie al gol di Brennan Johnson non è bastata a Postecoglou per salvare la panchina, dai prossimi giorni affidata a Thomas Frank, che ha ben chiaro il primo obiettivo di mercato. Al presidente Daniel Levy il manager danese ha chiesto Bryan Mbeumo, attaccante camerunense che sotto la guida di Frank al Brentford ha realizzato 20 gol e servito sette assist nell’ultima Premier League. Il Tottenham potrebbe arrivare a offrire 70 milioni di sterline per convincere la dirigenza delle “Bees” a lasciar partire Frank e Mbeumo, riconoscendo un indennizzo di circa 10 milioni per il manager danese e pagando 60 milioni il cartellino dell’attaccante camerunense.