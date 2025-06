Mondiale per Club: Cabral parteciperà al torneo con il Botafogo

Arthur Cabral ha firmato un contratto triennale con il Botafogo. L'acquisto dell'attaccante ex Basilea, Fiorentina e Benfica è stato annunciato dal club brasiliano. Il centravanti indosserà la maglia numero 98 e sarà in campo a partire dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio con la migliore partita del giorno in diretta sulle reti Mediaset. Il primo appuntamento è fissato per il match tra l'Inter Miami di Messi e gli egiziani dell'Al Ahly nella notte tra sabato 14 giugno e domenica 15 giugno alle 2. La squadra di Rio de Janeiro è inserita nel gruppo B e giocherà lunedì 16 giugno alle 4 con i Seattle Sounders, contro il PSG campione d'Europa venerdì 20 giugno alle 3 e lunedì 23 giugno alle 21 con avversario l'Atletico Madrid.