Inter, nome nuovo per la difesa: occhi su Mosquera

Non solo attacco e centrocampo, l'Inter cerca rinforzi anche in difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, i nerazzurri si sarebbero uniti alla corsa per Cristhian Mosquera, difensore spagnolo classe 2004 del Valencia. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2026 e gli spagnoli in settimana teneranno un ultimo, estremo, tentativo per prolungare l'accordo. In caso contrario sarà ceduto: il Lipisa ha già impostato col Valencia le basi per un'operazione da 20 milioni, ma l'inserimento dell'Inter potrebbe cambiare le carte in tavola.