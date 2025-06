Il Betis ci prova per il ritorno di Fripo, nel mirino anche del Milan

Il Betis cerca rinforzi sugli esterni. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club acquisterà certamente un terzino sinistro: tra i primi nomi nella lista degli spagnoli c'è Junior Firpo. Ex Betis, il laterale col passaporto domenicano è in scadenza di contratto con il Leeds, squadra con cui ha fatto benissimo in Championship: 4 gol e 10 assist in 32 presenze in campionato. Firpo dal 30 giugno sarà disponibile a zero, ragione per cui anche il Milan aveva fatto un pensiero su di lui, prima che la pista si raffreddasse.