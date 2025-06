City, è fatta per Cherki: affare da 35 milioni più bonus

Il Manchester City non si ferma più e chiude il terzo colpo in ottica Mondiale per Club. Dopo aver concluso gli acquisti di Rayan Aït-Nouri dal Wolverhampton e Tijjani Reijnders dal Milan, i Cityzens hanno trovato l'accordo con il Lione per Rayan Cherki. Il fantasista francese, protagonista anche in Nations League con la nazionale transalpina, si trasferirà a Manchester per 35 milioni di euro più bonus. Cherki svolgerà nelle prossime ore le visite mediche così da poter essere a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale americano. Il classe 2003 potrà fare il suo esordio con il City mercoledì 18 giugno alle 18 ore italiane nella sfida contro il Wydad Casablanca al Lincoln Financial Field di Philadelphia.