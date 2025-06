Osimhen-Al Hilal, salta tutto: l'attaccante ha rifiutato l'offerta

Niente Saudi Pro League per Victor Osimhen. Almeno per ora. L'attaccante nigeriano avrebbe rifiutato infatti l'offerta dell'Al Hilal facendo saltare l'operazione. Nelle scorse ore il club saudita aveva raggiunto l'intesa col Napoli per il trasferimento mettendo sul piatto 75 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma il diretto interessato, non convinto del trasferimento a livello professionale dopo le ultime valutazioni, avrebbe poi bloccato tutto respingendo al mittente la maxi proposta di ingaggio da 35 milioni di euro all'anno più 10 milioni di bonus fino al 2029.