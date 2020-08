Torino, ufficiale Giampaolo: ha siglato un biennale

NUOVA PANCHINA

Mancava solo l'ufficialità arrivata nel pomeriggio di oggi: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino. Dopo essersi svincolato dal Milan, con cui aveva ancora un anno di contratto, l'allenatore marchigiano si è legato al Toro con un contratto biennale. Prende il posto di Moreno Longo, che a sua volta era stato chiamato dal presidente Urbano Cairo per sostituire Walter Mazzarri.

IL COMUNICATO DEL TORINO

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

CAIRO: "PROVAI DUE VOLTE A PRENDERLO"

Dopo l’ufficialità, il presidente Cairo dà il benvenuto al nuovo allenatore: “Si riparte, è una stagione che archiviamo e che evidentemente non ci ha reso felici: partivamo con delle premesse ben diverse e con un obiettivo diverso poi alla fine abbiamo dovuto essere ben concentrati per ottenere l’obiettivo della permanenza nella categoria che era l’obiettivo minimo ma molto importante. E per questo ringrazio Moreno Longo e il suo staff che hanno fatto un buon lavoro. Lui è subentrato in un momento difficile, poi c’è stato il lockdown, l’interruzione per due mesi e mezzo ma siamo riusciti ad arrivare in porto con il risultato minimo che per era importante portare a casa. Adesso pensiamo al futuro. Sono molto contento che Giampaolo sia con noi. Per la verità, nel mio percorso al Toro di questi 15 anni già due volte provai a contattarlo, a prenderlo ma era impegnato una volta col Cagliari e l’altra con il Siena e quindi fu impossibile cominciare un percorso con lui. Lo stimo molto, è un maestro di calcio, ha fatto molto bene in molte piazze sviluppando il talento dei giocatori. Credo che potremo incominciare un percorso insieme positivo. Buon lavoro a Marco Giampaolo e benvenuto al Toro: dobbiamo ricominciare subito perchè i tempi sono molto stretti. Il ritiro comincerà il 19 agosto e poi il campionato riparte il 19 settembre quindi tempi stretti. Dobbiamo essere molto veloci per supportare Giampaolo in tutto e per tutto”.