Torino, Petrachi: "Sappiamo dove intervenire, ci sto lavorando"

Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha fatto il punto sul mercato granata. "Sazonov, Asllani, Nkunku sono ragazzi che sono sul mercato, questo è abbastanza evidente. Qualcun altro ha qualche acciacco fisico, però sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio e della struttura. Sappiamo quello che dobbiamo fare, come ho spiegato tante altre volte, siamo in 32 qualcuno deve uscire. I ruoli dove dobbiamo intervenire li conosciamo bene, quindi ci sto lavorando", ha detto a SportMediaset.