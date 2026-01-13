Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, Petrachi: "Sappiamo dove intervenire, ci sto lavorando"

13 Gen 2026 - 23:02

Il ds del Torino, Gianluca Petrachi, ha fatto il punto sul mercato granata. "Sazonov, Asllani, Nkunku sono ragazzi che sono sul mercato, questo è abbastanza evidente. Qualcun altro ha qualche acciacco fisico, però sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio e della struttura. Sappiamo quello che dobbiamo fare, come ho spiegato tante altre volte, siamo in 32 qualcuno deve uscire. I ruoli dove dobbiamo intervenire li conosciamo bene, quindi ci sto lavorando", ha detto a SportMediaset.

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Mercato

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:46
Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"
23:02
Torino, Petrachi: "Sappiamo dove intervenire, ci sto lavorando"
22:00
Manchester United, Carrick è il nuovo allenatore
21:10
Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi"
20:32
Atalanta, fatta per Raspadori: mercoledì visite e firma