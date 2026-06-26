Summit di mercato a Casa Milan: c'è anche Gerry Cardinale, i dettagli

Aveva promesso di occuparsi direttamente dal Milan dopo il fallimento della scorsa stagione e, per ora, Gerry Cardinale sta mantenendo la promessa. Dopo aver optato per un assetto societario più snello seguendo il 'modello Liverpool', il patron dei rossoneri è dentro ogni scelta del club nella nuova era targata Ruben Amorim. Non a caso questa mattina il numero di Red Bird è presente nell'incontro andato in scena a Casa Milan per progettare la nuova stagione.