Mercato

Friburgo, Atubolu: "Attualmente non ho un agente". L'Inter lo segue

19 Dic 2025 - 19:50

Noah Atubolu è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. Il portiere classe 2002 sta vivendo la stagione della consacrazione tra Friburgo e nazionale tedesca e il suo contratto in scadenza nel 2027 lo rende una potenziale occasione per i club in cerca di un estremo difensore giovane e allo stesso tempo affidabile. Le trattative per il suo rinnovo sono bloccate visto che, come ha recentemente dichiarato lo stesso Atubolu, al momento non ha un procuratore: "Attualmente non ho un agente. Mi sono separato dal precedente per ragioni che noi conosciamo e che voglio tenere private". Il portierone tedesco è tra i nomi per dell'Inter per sostituire Yann Sommer. 

