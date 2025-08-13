Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

I Reds infatti, che rischiano di perdere Konaté (è in scadenza nel 2026, il Real Madrid lo ha nel mirino) e non possono contare su Joao Gomez (al momento non si hanno certezze sul suo recupero), potrebbero acquistare almeno un altro centrale di difesa. Centrale che difficilmente sarà Marc Guéhi, in forza al Crystal Palace: i londinesi non hanno raggiunto l'intesa con il Liverpool e sono disposti a perderlo a parametro zero nell'estate del 2026. In attesa del prossimo investimento in un'estate che ha visto i Reds assoluti protagonisti sul mercato (oltre 300 i milioni spesi), Slot si prepara ad accogliere Leoni, considerato in Italia uno dei migliori prospetti della difesa.