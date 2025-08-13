Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
UOMO MERCATO

Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

Il 18enne centrale si trasferisce subito in Inghilterra: crescerà all'ombra di Van Dijk

13 Ago 2025 - 21:57
1 di 15
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni

© Getty Images | Liverpool: 308 milioni

© Getty Images | Liverpool: 308 milioni

Niente Inter, Juve o Milan: Giovanni Leoni lascia subito l'Italia per trasferirsi in Premier League. Esattamente al Liverpool, che nelle ultime ore ha accelerato e chiuso la trattativa con al centro il giovane difensore. Accontentato il Parma che arriverà a incassare 35 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L'affare è alle battute finali: in queste ore i due club stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici. Poi arriverà l'ok per il viaggio in Inghilterra e le visite mediche di rito. 

Da settimane accostato all'Inter che lo considerava il tassello perfetto per il presente e il futuro (su spinta di Chivu), Leoni si unirà ai Campioni d'Inghilterra, alla disperata ricerca di centrali. Il 18enne, che nell'ultima stagione ha accesso i riflettori su di sè totalizzando 17 presenze e un gol con i ducali nella massima serie, crescerà all'ombra di un campione come Virgil Van Dijk. Certo, resta da capire quanto spazio gli concederà realmente Slot nell'anno che condurrà ai Mondiali.

I Reds infatti, che rischiano di perdere Konaté (è in scadenza nel 2026, il Real Madrid lo ha nel mirino) e non possono contare su Joao Gomez (al momento non si hanno certezze sul suo recupero), potrebbero acquistare almeno un altro centrale di difesa. Centrale che difficilmente sarà Marc Guéhi, in forza al Crystal Palace: i londinesi non hanno raggiunto l'intesa con il Liverpool e sono disposti a perderlo a parametro zero nell'estate del 2026. In attesa del prossimo investimento in un'estate che ha visto i Reds assoluti protagonisti sul mercato (oltre 300 i milioni spesi), Slot si prepara ad accogliere Leoni, considerato in Italia uno dei migliori prospetti della difesa.

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? La classifica

1 di 15
© Getty Images | Neymar - 222 mln dal Barça al Psg
© Getty Images | Neymar - 222 mln dal Barça al Psg
© Getty Images | Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

© Getty Images | Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

© Getty Images | Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

leoni
parma
liverpool

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Donnarumma saluta il Psg: "Deluso e amareggiato: non farò più parte di questo gruppo"

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Morata, ufficiale il passaggio al Como in prestito. Duro attacco al Galatasaray: "Impegni presi non onorati"

Caso Donnarumma, il consiglio di Abbiati e Pagliuca: "Dovrebbe andare al City"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:33
Vinicius-Real Madrid, aria di rinnovo: l'agente incontra il club
22:08
Parma, Leoni ai saluti: trattativa chiusa, 35 milioni ai ducali
21:19
Milan, occhi su Stroeykens per l'attacco: gli scenari
21:00
Milan, domani l'arrivo di Athekame: previste visite mediche e firma
20:53
Critiche a catalani, club di Tarragona annulla ingaggio di un terzino