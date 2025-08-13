Il Liverpool fa spesa anche in Serie A: chiuso l'affare Leoni, al Parma vanno 35 milioni

© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
Il 18enne centrale si trasferisce subito in Inghilterra: crescerà all'ombra di Van Dijk
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
© Getty Images | Liverpool: 308 milioni
Niente Inter, Juve o Milan: Giovanni Leoni lascia subito l'Italia per trasferirsi in Premier League. Esattamente al Liverpool, che nelle ultime ore ha accelerato e chiuso la trattativa con al centro il giovane difensore. Accontentato il Parma che arriverà a incassare 35 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. L'affare è alle battute finali: in queste ore i due club stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici. Poi arriverà l'ok per il viaggio in Inghilterra e le visite mediche di rito.
Da settimane accostato all'Inter che lo considerava il tassello perfetto per il presente e il futuro (su spinta di Chivu), Leoni si unirà ai Campioni d'Inghilterra, alla disperata ricerca di centrali. Il 18enne, che nell'ultima stagione ha accesso i riflettori su di sè totalizzando 17 presenze e un gol con i ducali nella massima serie, crescerà all'ombra di un campione come Virgil Van Dijk. Certo, resta da capire quanto spazio gli concederà realmente Slot nell'anno che condurrà ai Mondiali.
I Reds infatti, che rischiano di perdere Konaté (è in scadenza nel 2026, il Real Madrid lo ha nel mirino) e non possono contare su Joao Gomez (al momento non si hanno certezze sul suo recupero), potrebbero acquistare almeno un altro centrale di difesa. Centrale che difficilmente sarà Marc Guéhi, in forza al Crystal Palace: i londinesi non hanno raggiunto l'intesa con il Liverpool e sono disposti a perderlo a parametro zero nell'estate del 2026. In attesa del prossimo investimento in un'estate che ha visto i Reds assoluti protagonisti sul mercato (oltre 300 i milioni spesi), Slot si prepara ad accogliere Leoni, considerato in Italia uno dei migliori prospetti della difesa.
