Serie C, Tisci è il nuovo allenatore del Potenza

03 Lug 2026 - 18:45
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Ivan Tisci è il nuovo allenatore del Potenza Calcio (serie C). Lo ha reso noto l'ufficio stampa della società rossoblù specificando che il tecnico "si lega al club con un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva".

"Nato a Genova il 20 gennaio 1974, Tisci - è scritto nel comunicato - vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano. Da calciatore ha disputato oltre 400 gare ufficiali tra serie A, serie B e serie C. Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso quella da allenatore maturando importanti esperienze come collaboratore tecnico con Benevento ed Empoli. Successivamente ha guidato Bisceglie e Fasano in Serie D, per poi esordire tra i professionisti nella stagione 2023/24 alla guida dell'Audace Cerignola. L'anno successivo si trasferisce al Pineto. Nel corso delle due stagioni alla guida degli abruzzesi, mister Tisci ha centrato per due volte la qualificazione ai playoff, chiudendo il campionato al settimo posto in entrambe le occasioni". Con la stessa nota è stato annunciato lo staff tecnico che sarà composto da Daniele De Vezze (allenatore in seconda), Lorenzo Mastropietro (preparatore atletico), Antonio Macrì (allenatore dei portieri), Matteo Pizii (collaboratore tecnico) e Francesco De Grazia (recupero infortunati). 

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