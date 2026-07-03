Fiorentina, Koleosho più vicino: presentata la prima offerta al Burnley

03 Lug 2026 - 19:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Fabio Paratici vuole portare a Firenze Luca Koleosho. Il direttore sportivo della Fiorentina segue da tempo l'esterno classe 2004 e ora ha presentato la prima offerta ufficiale al Burnley. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola hanno messo sul piatto 11 milioni di euro, cifra che sembra soddisfare le richieste del club inglese. L'azzurro ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Paris FC, con cui ha collezionato 3 gol e 1 assist in 18 presenze. Una risposta ufficiale da parte del Burnley dovrebbe arrivare nelle prossime ore. 

Ultimi video

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

I più visti di Mercato

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN

Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Elliot Anderson, 135 MLN

Pioggia di milioni Manchester City, la top 10 degli acquisti più costosi di sempre

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:14
Fiorentina, Koleosho più vicino: presentata la prima offerta al Burnley
19:04
Ufficiale, Postecoglou è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr
18:45
Serie C, Tisci è il nuovo allenatore del Potenza
18:19
Juventus Women, Isaac Guerrero nuovo allenatore prima squadra
17:30
Ekhator saluta il Genoa: "Sono nato genoano, porterò con me ogni ricordo"