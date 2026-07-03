Fiorentina, Koleosho più vicino: presentata la prima offerta al Burnley

Fabio Paratici vuole portare a Firenze Luca Koleosho. Il direttore sportivo della Fiorentina segue da tempo l'esterno classe 2004 e ora ha presentato la prima offerta ufficiale al Burnley. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola hanno messo sul piatto 11 milioni di euro, cifra che sembra soddisfare le richieste del club inglese. L'azzurro ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Paris FC, con cui ha collezionato 3 gol e 1 assist in 18 presenze. Una risposta ufficiale da parte del Burnley dovrebbe arrivare nelle prossime ore.