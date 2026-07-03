Juventus Women, Isaac Guerrero nuovo allenatore prima squadra

03 Lug 2026 - 18:19
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La Juventus Women affida la guida tecnica della Prima Squadra a Isaac Guerrero, che firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Lo comunica in una nota il club bianconero, aggiungendo che "per Isaac quella con la Prima Squadra Femminile sarà la seconda esperienza nel nostro Paese, che va ad arricchire un percorso professionale di assoluto livello in ambito internazionale. Arriva infatti in bianconero dopo aver lavorato a formazione, metodologia e sviluppo del talento. Classe dirigente del calcio spagnolo con una solida esperienza internazionale, Guerrero porta in bianconero un percorso professionale lungo oltre trent'anni, sviluppato tra campo, metodologia e formazione degli allenatori". 

La sua carriera inizia nel 1994 in Catalogna, quando assume i primi incarichi nella guida tecnica e come responsabile metodologico all'UE Sant Fost. Dal 1999 al 2003 lavora all'UDA Gramenet, dove ricopre i ruoli di Head Coach, Players Scout, Technical Director e Head of Methodology Department, tornando poi nello stesso club anche tra il 2009 e il 2010.

Nel frattempo, dal 2003 al 2009, entra a far parte dell'Espanyol, proseguendo il proprio percorso di allenatore, osservatore e membro dell'area metodologica. Nel 2010 l'approdo al Barcelona, dove rimane fino al 2021 ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità. Tra questi figurano quelli di Deputy Director e Head of Coaching del Methodology Department, Technical Director della Barça Football School, membro della Barça Innovation Hub & Knowledge Area, direttore e docente del Master per allenatori professionisti del club, coordinatore del Barça Coach Development Program e direttore della Barça Coach Academy.

Un'esperienza che lo rende uno dei principali riferimenti nello sviluppo metodologico e nella formazione dei tecnici. Dal 2021 al 2025 la sua prima esperienza italiana: Guerrero viene nominato Academy Director & Head of Coaching del Venezia, mentre parallelamente collabora con la Nazionale Maschile degli Stati Uniti, entrando nello staff tecnico come Assistant Coach con responsabilità nella fase offensiva e nello sviluppo dei talenti, per poi assumere il ruolo di Player Scout & Opposition Analyst. Dal 2025, inoltre, fa parte della Commissione di Esperti sulla Metodologia del Calcio della Real Federación Española de Fútbol. Guerrero è laureato in Scienze Motorie e in Educazione Fisica presso l'Università di Barcellona, dove ha conseguito anche il riconoscimento di miglior studente della classe 2003. Ha inoltre ottenuto il Master in Global Training in Professional Football e la qualifica di allenatore UEFA Pro, massimo livello della formazione tecnica europea. 

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