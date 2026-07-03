Juventus Women, Isaac Guerrero nuovo allenatore prima squadra

Un'esperienza che lo rende uno dei principali riferimenti nello sviluppo metodologico e nella formazione dei tecnici. Dal 2021 al 2025 la sua prima esperienza italiana: Guerrero viene nominato Academy Director & Head of Coaching del Venezia, mentre parallelamente collabora con la Nazionale Maschile degli Stati Uniti, entrando nello staff tecnico come Assistant Coach con responsabilità nella fase offensiva e nello sviluppo dei talenti, per poi assumere il ruolo di Player Scout & Opposition Analyst. Dal 2025, inoltre, fa parte della Commissione di Esperti sulla Metodologia del Calcio della Real Federación Española de Fútbol. Guerrero è laureato in Scienze Motorie e in Educazione Fisica presso l'Università di Barcellona, dove ha conseguito anche il riconoscimento di miglior studente della classe 2003. Ha inoltre ottenuto il Master in Global Training in Professional Football e la qualifica di allenatore UEFA Pro, massimo livello della formazione tecnica europea.