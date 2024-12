Serie C, il Gubbio cambia: via il tecnico Taurino

Il ko con il Milan Futuro costa caro a Roberto Taurino. Il Gubbio ha deciso di sollevare il tecnico per cercare di cambiare rotta. Questa la nota del club umbro militante nel girone B di Serie C: "As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato Roberto Taurino dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra - si legge -. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra".