Fabregas rimane al Como: respinta la corte di tante big

Cesc "se queda" o forse sarebbe meglio dire più semplicemente "rimane". Fabregas sarà l'allenatore del Como anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo e i suoi ragazzi sono tra le più belle sorprese di questa Serie A: grazie agli investimenti sul mercato e alle idee dell'ex Barca, il Como è diventato in poco tempo una solida realtà del calcio italiano. Gioco e risultati sono sotto gli occhi di tutti: tanto che sono state tante le squadre a bussare alla porta di Fabregas per portarlo via dal Sinigaglia. Ma il tecnico spagnolo crede fortemente al progetto messo in piedi sulle sponde del Lago di Como e non ha voluto ascoltare le lusinghe delle tante big che l'hanno corteggiato: Milan e Roma in Italia, Lipisa all'estero.