Tonali: "Per il Milan ho rinunciato anche ai soldi. De Ligt mi consigliò di andare alla Juve"

Nell'ottobre del 2023 poi la squalifica di 18 mesi a causa delle scommesse: "Nel primo periodo la mia testa diceva di non aver commesso errori ed era quello il pericolo - il retroscena raccontato da Tonali -. Se non perdi nulla è difficile capire di aver sbagliato. D'altronde mi avevano bloccato solo il lavoro, non lo stipendio che arrivava regolarmente. Ho lavorato per un anno con lo psicologo, 4 volte a settimane, mi allenavo ma non avevo stimoli. Per sette mesi ho vissuto senza telefono: non guardare social e tv mi ha alleggerito completamente. L'ho ripreso dopo tanto tempo quando ho capito che non era più un pericolo".