Serie C, colpaccio dell'Avellino: dal Trapani arriva Lescano

Gran colpo di mercato dell'Avellino in Serie C. Gli irpini si sono assicurati le prestazioni di Facundo Lescano, bomber di razza per la categoria. Questa la nota del club campano: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Trapani 1905, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano - si legge -. Nato a Mercedes (Argentina) il 18 agosto 1996 l’attaccante italo-argentino ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027".