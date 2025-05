Lipsia, Xavi Simons verso l'addio in estate

Era stato riscattato a titolo definitivo nell'ultimo mercato di gennaio, ma in estate Xavi Simons potrebbe lasciare il Lipisa. Dopo due stagioni in Bundesliga il centrocampista olandese si sente pronto per una nuova sfida. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 2003 piace a diverse big della Premier e al Bayern Monaco. Il Lipsia è consapevole della voglia di cambiare aria del giocatore e non si metterà di traverso nel caso arrivi un'offerta considerata congrua per il valore di Xavi Simons: non bisogna dimenticare infatti che i tedeschi hanno da poco sborsato 50 milioni più bonus per acquistare il cartellino dell'olandese.