Una stagione quasi perfetta, macchiata solo dall'eliminazione in semifinale di Champions League con l'Inter, in cui ha convinto tutti: al Barcellona nessuno ha dubbi su Hansi Flick. Ragione per cui la società catalana vorrebbe prolungare di un ulteriore anno il contratto del tecnico tedesco che però in conferenza stampa ha detto di non avere fretta: "Rinnovo? Non è il momento di parlarne... Voglio stare al Barça per un altro anno di sicuro. Qui sono molto contento".