Milan, Moncada: "Futuro Conceicao non dipende da stasera"

Il capo dell'area scout del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima della finale di Coppa Italia: "Futuro Conceicao? Il suo futuro non dipende da stasera. È un grande lavoratore, lo vedo tutti i giorni al suo fianco a Milanello: abbiamo grande fiducia in lui. Rinnovi di Theo e Maignan? Stiamo lavorando. Stasera pensiamo solo alla partita ma a fine stagione sarà tutto molto più chiaro. Stiamo già lavorando per l'anno prossimo: abbiamo le idee chiare e vogliamo tornare grandi".