Serie B, Palermo: sempre più vicino il ritorno di Magnani

Giangiacomo Magnani potrebbe tornare al Palermo già nel corso di questa sessione di calciomercato. Il difensore centrale, arrivato in rosanero lo scorso gennaio, era stato ceduto dal club di viale del Fante in prestito alla Reggiana la scorsa estate per permettergli avvicinarsi alla famiglia per motivi personali. Nelle ultime ore, però, nonostante il calciatore sembrasse destinato a restare a Reggio Emilia fino al termine della stagione, si sarebbe registrata una svolta che potrebbe favorire il suo rientro in Sicilia. Un'operazione che consentirebbe a Filippo Inzaghi di avere a disposizione un difensore di sicuro affidamento per la seconda parte del campionato di Serie B. Magnani è attualmente infortunato: gli esami a cui si è sottoposto nei giorni scorsi hanno evidenziato una lesione al vasto intermedio della gamba destra, rimediata nel corso della partita contro la Sampdoria a fine dicembre 2025. Come comunicato dal club emiliano i tempi di recupero si stimano in circa venti giorni.