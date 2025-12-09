Sergio Ramos saluta il Monterrey: "Ultima partita in Messico"

Sergio Ramos proiettato verso la sua prossima avventura. Il difensore spagnolo, dopo la partita con il Toluca, ha infatti annunciato il suo addio al Monterrey, squadra in cui giocava da febbraio: "Questa è stata la mia ultima partita in Messico", le parole del difensore ex Real Madrid. Una volontà piuttosto chiara quella dello spagnolo che ha sorpreso anche il presidente dei Rayados, José Antonio Noriega: "C’erano trattative aperte per la sua permanenza, ma abbiamo sempre riscontrato difficoltà nel convincerlo a rinnovare. Siamo rimasti un po’ sorpresi che Sergio lo abbia reso noto dopo la partita, ma ha il diritto di farlo”. Ramos rimane dunque svincolato, pronto ad ascoltare le offerte in arrivo dall'Europa: il sogno dello spagnolo sarebbe strappare una convocazione in extremis per il prossimo Mondiale.