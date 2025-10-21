Scozia, Danny Rohl nuovo allenatore Rangers Glasgow

I Rangers di Glasgow hanno ingaggiato l'ex allenatore dello Sheffield Wednesday, Danny Rohl, come tecnico con un contratto di due anni e mezzo, in sostituzione di Russell Martin. Dopo la partenza di Martin, avvenuta il 5 ottobre, i Rangers hanno avuto colloqui con Steven Gerrard, l'ex allenatore vincitore del titolo, e Kevin Muscat, uno dei suoi ex giocatori. Ora il club di Glasgow si è rivolto a Rohl, un tedesco di 36 anni che ha allenato lo Sheffield Wednesday nella seconda divisione inglese, la Championship, per quasi due anni prima di andarsene a luglio. In precedenza ha allenato Lipsia, Southampton, Bayern Monaco e la nazionale tedesca. La sua prima partita da allenatore sarà giovedì, in una partita di Europa League con il Brann in Norvegia.