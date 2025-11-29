Scintille Joao Felix-Benfica: "Sono tre anni che voglio tornare ma loro..."

Nell'ultimo mercato estivo Joao Felix è stato molto vicino al ritorno al Benfica, squadra che l'ha lanciato nel grande calcio. L'affare però alla fine non si è fatto e il portoghese ha deciso di trasferirsi all'Al Nassr del suo compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Il fantasista visto anche al Milan però non ha preso benissimo la mancata chiura dell'operaziuone con il club di Lisbona: "Ciò che mi ha spinto a scegliere l'Al Nassr è stato il desiderio del club di ingaggiarmi. La verità è che sono tre estati ormai che voglio tornare al Benfica, è sempre stato un mio desiderio, l'ho sempre detto ai miei agenti, ma non c'è mai stato un serio interesse da parte del club. Volevo tornare ma non siamo mai riusciti a trovare l'incastro giusto, non per la cifra richiesta o per gli stipendi, niente del genere. È sempre stato dovuto alla mancanza di volontà dell'altra squadra (il Benfica, ndr) di prendermi, e l'Al Nassr è arrivato in quest'ultima sessione di mercato con più voglia e volontà". Parola a cui il presiodente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha replicato duramente: "Mi dispiace profondamente che João abbia detto una cosa del genere. Anche per lui. Se fosse dipeso dalla volontà del Benfica... da quello che il Benfica ha messo sul tavolo per portarlo a Lisbona... sarebbe stato al Benfica tre anni fa, non quest'estate, ma tre anni fa. Non voglio soffermarmi troppo su questo perché avrò sempre grande rispetto per João; è un giocatore cresciuto in casa, un ragazzo che abbiamo allenato, nutro il massimo rispetto e affetto per lui, e spero che un giorno possa indossare la maglia del Benfica. Mi dispiace profondamente, per il suo bene, che abbia fatto quelle dichiarazioni. Dovrà dire cosa significa per lui quando una squadra o un club fa di tutto o non di tutto per portare a casa un giocatore . In questi tre anni, Chelsea, Barcellona, ​​Milan e ora l'Arabia Saudita lo hanno voluto più del Benfica. Probabilmente sì."