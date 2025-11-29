Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Scintille Joao Felix-Benfica: "Sono tre anni che voglio tornare ma loro..."

29 Nov 2025 - 09:16
© Getty Images

© Getty Images

Nell'ultimo mercato estivo Joao Felix è stato molto vicino al ritorno al Benfica, squadra che l'ha lanciato nel grande calcio. L'affare però alla fine non si è fatto e il portoghese ha deciso di trasferirsi all'Al Nassr del suo compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Il fantasista visto anche al Milan però non ha preso benissimo la mancata chiura dell'operaziuone con il club di Lisbona: "Ciò che mi ha spinto a scegliere l'Al Nassr è stato il desiderio del club di ingaggiarmi. La verità è che sono  tre estati ormai che voglio tornare al Benfica, è sempre stato un mio desiderio, l'ho sempre detto ai miei agenti, ma non c'è mai stato un serio interesse da parte del club. Volevo tornare ma non siamo mai riusciti a trovare l'incastro giusto, non per la cifra richiesta o per gli stipendi, niente del genere. È sempre stato dovuto alla mancanza di volontà dell'altra squadra (il Benfica, ndr) di prendermi, e l'Al Nassr è arrivato in quest'ultima sessione di mercato con più voglia e volontà". Parola a cui il presiodente del Benfica, Manuel Rui Costa, ha replicato duramente: "Mi dispiace profondamente che João abbia detto una cosa del genere. Anche per lui. Se fosse dipeso dalla volontà del Benfica... da quello che il Benfica ha messo sul tavolo per portarlo a Lisbona... sarebbe stato al Benfica tre anni fa, non quest'estate, ma tre anni fa. Non voglio soffermarmi troppo su questo perché avrò sempre grande rispetto per João; è un giocatore cresciuto in casa, un ragazzo che abbiamo allenato, nutro il massimo rispetto e affetto per lui, e spero che un giorno possa indossare la maglia del Benfica. Mi dispiace profondamente, per il suo bene, che abbia fatto quelle dichiarazioni. Dovrà dire cosa significa per lui quando una squadra o un club fa di tutto o non di tutto per portare a casa un giocatore . In questi tre anni, Chelsea, Barcellona, ​​Milan e ora l'Arabia Saudita lo hanno voluto più del Benfica. Probabilmente sì."

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:47
La Samb cambia mister: risoluzione consensuale con Palladini
09:16
Scintille Joao Felix-Benfica: "Sono tre anni che voglio tornare ma loro..."
08:45
Insigne apre alla Lazio: si lavora per un contratto fino al 2027
14:37
Lazio, Sarri: "Con 2 o 3 innesti possiamo alzare il livello"
23:08
Pescara, Faraoni ha firmato: indosserà il 19