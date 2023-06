Frattesi, Carnevali nega il derby di Milano: "Costa 40 milioni, mai sentito il Milan"

LA SITUAZIONE

L'ad neroverde: "Siamo interessati ad accontentare il ragazzo. Inter per prima sul giocatore, ma stanno valutando"

Tutti vogliono Davide Frattesi ma ancora nessuno ha trovato l'accordo con il Sassuolo. Il protagonista dell'estate 2023 è il centrocampista neroverde e della nazionale, in uscita dal club e nella lista dei desideri dei più grandi club italiani dopo il no rifilato alle proposte arrivate dalla Premier League. Le idee chiare il giocatore le ha, vorrebbe l'Inter, ma chiunque voglia trattare con lui deve passare dal Sassuolo e l'ad Giovanni Carnevali è stato chiaro: "Servono 40 milioni di euro, questa è la nostra richiesta".

Inter, ma anche Milan e Juventus sono avvisate e di sconti per il gioiello del centrocampo di Dionisi non c'è l'ombra, ma come spesso accade in queste situazioni l'eventuale trattativa da imbastire sarà lunga: "Siamo interessati a valutare dei giovani che stiamo trattando, si discute, niente è tassativo". Come dire, con le giuste contropartite si può parlare di tutto.

"Vorremmo chiudere la questione in tempi brevi - ha continuato Carnevali su Gr Parlamento -, sia per noi che per lui. Abbiamo un legame importante con lui e se possiamo aiutarlo lo faremo volentieri. Frattesi vuole un top club e noi vogliamo assecondarlo chiudendo il tutto, se possibile, prima di andare in ritiro. Però ci devono essere le condizioni giuste".

Questa la situazione attuale: "L'Inter è la società che si è mossa per prima su Frattesi - ha svelato Carnevali -, ma stanno facendo le loro valutazioni. Ci sono altre opportunità sul tavolo e personalmente non ho mai parlato col Milan. Il primo che arriva può chiudere la trattativa". La società nerazzurra potrebbe sfruttare l'amicizia tra Marotta e Carnevali: "In questi casi però il rapporto personale conta poco, ognuno cerca il miglior risultato per il proprio club".

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche dell'ingresso di Magnanelli nello staff di Allegri con l'addio al Sassuolo dopo una vita in neroverde: "Spiace molto per il nostro capitano storico. Gli abbiamo dato la possibilità di entrare nello staff di Dionisi per iniziare un nuovo percorso e adesso ha fatto questa scelta. Credo che se fosse rimasto ancora un anno con noi gli avrebbe fatto bene".