Sassuolo, Locatelli: "Il Milan mi ha fatto piangere. Juve? Sarebbe fantastico"

13/03/2019

Manuel Locatelli sta rilanciando la sua carriera con la maglia del Sassuolo. Dopo l'inizio a razzo con il Milan, il centrocampista ha trovato la sua piazza in neroverde: "Non sentivo più la fiducia al Milan , sono sincero ho sofferto e pianto quando sono andato via - ha raccontato -. Sapevo che Sassuolo era la scelta giusta". Gli emiliani hanno investito 14 milioni per il riscatto, ma Locatelli piace alla Juve : "Chissà in futuro, sarebbe fantastico".

"Prima c'è il Sasol" però ci ha tenuto a precisare il centrocampista: "Ho faticato un po' all'inizio, ho sbagliato molto ma devo ringraziare De Zerbi ora. Qui mi sento importante e posso esprimere le mie qualità per diventare protagonista. Non so se è giusto dire che mi abbiano abbandonato - ha ricordato poi Locatelli tornando a parlare del Milan -, ma quando sono andato via ho sofferto e pianto perché è stata la mia vita per 10 anni. Sapevo però che a Sassuolo avrei sentito l'affetto giusto". Futuro alla Juve? "Chissà, sarebbe fantastico".



Prima però c'è anche un Europeo Under 21 da giocare da protagonista in casa con la maglia dell'Italia. "Vincerlo sarà difficile, ma ci proviamo. Siamo forti e molti di noi hanno iniziato a giocare con frequenza - ha commentato a La Gazzetta dello Sport -. Mancini? Non mi facci viaggi mentali...". Con lui in Under 21 ci sarà Cutrone: "E' l'amico assoluto, siamo due matti".