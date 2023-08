© Getty Images

Domenico Berardi non andrà alla Juventus. Questa la clamorosa svolta nella trattativa tra Sassuolo e bianconeri riportata dalla Gazzetta dello Sport, con i primi che hanno deciso di non vendere la propria stella. Il giocatore tuttavia ha espresso la propria volontà e vorrebbe trasferirsi. Per ora, tuttavia, paiono non esserci margine di manovra a meno di ripensamenti della dirigenza emiliana. Si tratta del secondo trasferimento mancato per l'ala del 1994, che interessava molto anche alla Lazio tiratasi indietro a causa delle richieste economiche: 30 milioni per il cartellino. Il giocatore, intanto, non si sta allenando in gruppo per sua volontà e sta provando a forzare la mano con il club per la cessione.