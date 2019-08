Il Sassuolo ha in mano l'accordo con il Borussia Dortmund per il passaggio di Toprak, difensore classe 1989, alla corte di De Zerbi. Cosa manca per chiudere? L'ok del giocatore. Il Werder Brema sta provando a insidiare la società neroverde ma filtra un cauto ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Toprak potrebbe diventare presto neroverde.