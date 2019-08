Il Sassuolo continua a rinforzarsi in difesa. I nerovedi sono vicinissimi a Emanuel Mammana, difensore classe 1996 dello Zenit San Pietroburgo. L'argentino è pronto a sbarcare in Serie A, si aspetta solamente la fumata bianca. L'affare si concluderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un'operazione dal valore complessivo di circa 10-11 milioni di euro.