Sassuolo, Grosso verso la Fiorentina: due i nomi in pole per la sostituzione

Fabio Grosso potrebbe salutare il Sassuolo dopo appena una stagione. Il tecnico dalle origini abruzzesi sta facendo benissimo in neroverde ed è seguito con attenzione dalla Fiorentina. Paratici, ds viola, lo apprezza e sta pensando seriamente a lui per rilanciare la squadra dopo un anno a dir poco complicato. Per la sostituzione di Grosso il Sassuolo sta valutando diversi nomi: tra questi Marco Giampaolo, ora alla Cremonese, e Alberto Aquilani, adesso protagonista con il Catanzaro in Serie B.