Sassuolo, Grosso verso la Fiorentina: due i nomi in pole per la sostituzione

21 Apr 2026 - 11:36

Fabio Grosso potrebbe salutare il Sassuolo dopo appena una stagione. Il tecnico dalle origini abruzzesi sta facendo benissimo in neroverde ed è seguito con attenzione dalla Fiorentina. Paratici, ds viola, lo apprezza e sta pensando seriamente a lui per rilanciare la squadra dopo un anno a dir poco complicato. Per la sostituzione di Grosso il Sassuolo sta valutando diversi nomi: tra questi Marco Giampaolo, ora alla Cremonese, e Alberto Aquilani, adesso protagonista con il Catanzaro in Serie B. 

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