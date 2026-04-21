Il Milan entra nella corsa a Tiago Gabriel: incontrati gli agenti, lo vogliono due club inglesi

21 Apr 2026 - 11:10

C'è anche il Milan in corsa per assicurarsi Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce. In gol lunedì sera nel corso di Lecce-Fiorentina, il 21enne è seguito anche da Brentford e Nottingham Forest. I rossoneri in particolare, fa sapere Nicolò Schira, hanno già incontrato gli agenti del portoghese, valutato circa 30 milioni di euro dai salentini. Prezzo che naturalmente scendere in caso di retrocessione del club pugliese in Serie B. Negli scorsi mesi Tiago Gabriel era stato accostato anche al Napoli.

Ultimi video

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

I più visti di Mercato

Non solo Bastoni e Cambiaso, il Barça ha messo gli occhi anche su Palestra: blaugrana in missione per l'esterno

Milan-Juve, doppia sfida in una settimana: l'agente di Lewandowski arriva e vedrà i due club

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Robert Lewandowski

"Abbiamo ancora un po’ di tempo": Lewandowski lascia tutto aperto e manda l’agente in Italia

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:44
Juve-Vlahovic, rinnovo congelato: alla finestra c'è sempre il Milan
11:36
Sassuolo, Grosso verso la Fiorentina: due i nomi in pole per la sostituzione
Tiago Gabriel (Lecce). Valore attuale: 13.2 €M. Giugno 2026: 24 €M.
11:10
Il Milan entra nella corsa a Tiago Gabriel: incontrati gli agenti, lo vogliono due club inglesi
20:28
Bonucci "fa" il mercato dell'Inter: "Bastoni? Lo vedrei bene al Barcellona..."
19:16
Bournemouth, Rose sarà il nuovo allenatore dopo l'addio di Iraola