Il Milan entra nella corsa a Tiago Gabriel: incontrati gli agenti, lo vogliono due club inglesi

C'è anche il Milan in corsa per assicurarsi Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce. In gol lunedì sera nel corso di Lecce-Fiorentina, il 21enne è seguito anche da Brentford e Nottingham Forest. I rossoneri in particolare, fa sapere Nicolò Schira, hanno già incontrato gli agenti del portoghese, valutato circa 30 milioni di euro dai salentini. Prezzo che naturalmente scendere in caso di retrocessione del club pugliese in Serie B. Negli scorsi mesi Tiago Gabriel era stato accostato anche al Napoli.