Clamorosa bocciatura per Riccardo Saponara da parte del Lecce? "Non verrà neanche se la Fiorentina me lo paga", ha detto Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, a Firenzeviola.it. Il dirigente pugliese ha poi aggiunto: "Venuti non mi interessa più. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se trovo maleducazione dall'altra parte (Fiorentina, ndr) lascio perdere".