Il Tottenham vuole Andersen: offerti 35 milioni alla Sampdoria

19/06/2019

Il Tottenham fa sul serio per Joachim Andersen . Gli Spurs hanno offerto quasi 35 milioni di euro per il difensore della Sampdoria . La notizia rimbalza dall'Inghilterra dove il Daily Star spiega che l'assalto sarebbe stato lanciato dopo il passo indietro dell' Arsenal (i Gunners hanno considerato eccessiva la valutazione di 35 milioni fatta dai blucerchiati). Il danese è da diversi mesi nel mirino del club inglese, chiamato ora a trovare l'accordo per l'ingaggio del giocatore.

L'indiscrezione proveniente da Oltremanica riguarda anche il Milan. Andersen era stato accostato ai rossoneri nelle ultime settimane come possibile innesto nel reparto arretrato su indicazione del tecnico in pectore Marco Giampaolo che lo ha fatto crescere, e molto, in Liguria nelle ultime due stagioni.



Non solo movimenti in uscita per la società di Ferrero. La Samp avrebbe fatto un sondaggio col Napoli per il fantasista Simone Verdi, apprezzato dal nuovo allenatore Eusebio Di Francesco (lo avrebbe voluto già ai tempi in cui guidava la Roma).