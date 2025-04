Non sarà Roberto Mancini il nuovo allenatore della Sampdoria. Come prevedibile, l'ex ct ha declinato la proposta dei blucerchiati di sedere in panchina ma avrebbe dato la sua disponibilità ad aiutare il club. Come? Entrando nell'area tecnica o come collaboratore esterno. Intanto proprio il 60enne avrebbe indicato al presidente Manfredi di chiamare in panchina l'esperto Beppe Iachini. Quest'ultimo avrebbe chiesto la garanzia di un contratto fino a giugno 2026 in caso di salvezza.