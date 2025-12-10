Panchina Real, torna Mourinho? "Nessun contatto"

La panchina di Xabi Alonso inizia a traballare. Il tecnico spagnolo sta vivendo un periodo difficile al Real Madrid con solo due vittorie nelle ultime 7 partite tra tutte le competizioni. Un rendimento che ha fatto partire voci e spifferi riguardo a possibili sostituiti. Uno dei nomi più quotati è quello di Jose Mourinho. Per il portoghese sarebbe un ritorno sulla panchina dei Blancos. Lo Special One però, oggi allenatore del Benfica, ha smentito ogni rumor rispondendo a una domanda su un possibile ritorno a Madird: "Non c'è nulla da dire. Questo argomento lo ha aperto lei e io lo chiudo, non voglio rispondere a domande in merito perché non c'è nulla da dire e bisogna rispettare il lavoro di chi è attualmente su quella panchina".