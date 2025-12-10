Logo SportMediaset

Mercato

Panchina Real, torna Mourinho? "Nessun contatto"

10 Dic 2025 - 15:52
© Getty Images

© Getty Images

La panchina di Xabi Alonso inizia a traballare. Il tecnico spagnolo sta vivendo un periodo difficile al Real Madrid con solo due vittorie nelle ultime 7 partite tra tutte le competizioni. Un rendimento che ha fatto partire voci e spifferi riguardo a possibili sostituiti. Uno dei nomi più quotati è quello di Jose Mourinho. Per il portoghese sarebbe un ritorno sulla panchina dei Blancos. Lo Special One però, oggi allenatore del Benfica, ha smentito ogni rumor rispondendo a una domanda su un possibile ritorno a Madird: "Non c'è nulla da dire. Questo argomento lo ha aperto lei e io lo chiudo, non voglio rispondere a domande in merito perché non c'è nulla da dire  e bisogna rispettare il lavoro di chi è attualmente su quella panchina".  

Calciomercato Live, il punto delle 12

PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

