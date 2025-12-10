Benzema, ancora niente rinnovo con l'Al-Ittihad: il Lione sogna il ritorno

Il Lione sogna il ritorno di Karim Benzema. Il contratto del centravanti dell'Al-Ittihad scade a giugno 2026 ma al momento non è stato trovato nessun accordo per il rinnovo. In Francia hanno smentito diverse indiscrezioni secondo cui il Pallone d'Oro 2022 avrebbe già firmato il prolungamento con il club di Gedda. Inoltre, la società non gli avrebbe fatto ancora una proposta formale. Insomma, al momento è solo una suggestione ma le voci su un possibile ritorno si fanno sempre più insistenti e i tifosi del Lione già sognano.