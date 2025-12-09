Sacchi, consiglio al Milan: "Serve una punta a gennaio"

L'entusiasmo per la rimonta di Torino contagia anche Arrigo Sacchi. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero lancia una vera e propria sfida a Napoli e Inter, subordinando però il sogno scudetto a una mossa precisa di mercato. Secondo Sacchi, alla rosa attuale "serve un attaccante come il pane". Se la società interverrà a gennaio colmando questa lacuna, gli scenari cambieranno drasticamente: "Non mi sorprenderei se, a primavera, ci trovassimo con il Milan davanti a tutti e le altre che si dannano l’anima nell’inseguimento".