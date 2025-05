Rugani torna alla Juventus? "Buone possibilità di giocare il Mondiale per Club"

Daniele Rugani potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza all'Ajax. La conferma arriva dall'agente del difensore Davide Torchia che, in un'intervista a Tuttosport, ha parlato di un ritorno alla Juventus. "Ci sono buone possibilità che possa giocare il Mondiale per Club con la Juventus, questo lo posso dire. È un giocatore bianconero e c'è un contratto in essere, ma le decisioni spetteranno all'allenatore e a chi di dovere. Lui sarà concentrato per la competizione in America, poi ragioneremo di conseguenza".