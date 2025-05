Lazio, Mandas: "Sono in un grande club, perché devo andar via?"

Christos Mandas si è preso la Lazio negli ultimi mesi e non ha alcuna intenzione di mollarla. La conferma arriva dallo stesso portiere greco che, in un'intervista a Il Tempo, ha confermato di voler rimanere in biancoceleste: "Quando mi ha chiamato la Lazio non ci potevo credere. Ero troppo felice. Ho sentito da subito una connessione forte con questo ambiente. Io qui sono molto felice. Il centro sportivo è bello, lo stadio è bello, i tifosi sono belli, perché dovrei voler andare via? Sono in un grande club".