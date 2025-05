Napoli campione, De Laurentiis: "Se Conte vuole, welcome"

"Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata. E non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro". Così Aurelio De Laurentiis parla del futuro di Antonio Conte a Napoli. "Napoli è Napoli e merita rispetto. Se uno vuole mettersi a disposizione, in maniera straordinaria come ha fatto quest'anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero. Mi farebbe molto piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions, che oggi è ancora più importante, da quando la hanno modificata". Anche lo stesso Conte (che in molti vedono pronto al ritorno alla Juventus) si è espresso sul suo futuro dopo la partita e la conquista dello Scudetto: "Ci stiamo godendo tutto, col presidente e la sua famiglia ho un ottimo rapporto. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci l'un l'altro. Stiamo festeggiando tutti insieme, magari lo siamo in maniera diversa ma siamo due vincenti".