Ronaldo Jr. sulle orme del padre: si allena con le giovanili del Real Madrid

25 Mar 2026 - 12:31
© Getty Images

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Cristiano Ronaldo Jr. continua a seguire le orme del padre. Il figlio maggiore di CR7 si è allenato con la squadra Under 16 del Real Madrid, secondo quanto riportato da The Athletic e confermato da Marca. A 15 anni, il giovane attaccante ha lavorato con il Cadete A madridista ed è stato provato nel ruolo di esterno, con l’idea di farlo continuare ad allenarsi a Valdebebas nei prossimi giorni. Attualmente fa parte delle giovanili dell'Al Nassr, dove milita dal trasferimento del padre nel dicembre 2022, ma potrebbe tornare in Europa per continuare la crescita nel club dove CR7 ha trascorso nove anni, vincendo quattro Champions League (2014, 2016, 2017 e 2018). Ronaldo Jr. ha già vestito anche le maglie delle giovanili del Manchester United e della Juventus. Nato negli Stati Uniti, Ronaldo Jr. è stato convocato per la prima volta anche nella nazionale portoghese Under 16 lo scorso ottobre, pochi mesi dopo il suo debutto con l'Under 15.

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