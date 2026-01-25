Romagnoli all'Al Sadd: il difensore vola in Qatar da Mancini

Alessio Romagnoli è pronto a salutare la Serie A: il difensore ha infatti scelto di lasciare la Lazio per l'Al Sadd, dove ritroverà Roberto Mancini sulla panchina qatariota. Sebbene restino da limare gli ultimi dettagli burocratici, la decisione è ormai presa e segna un cambio di rotta radicale per la carriera del centrale azzurro, che preferisce il progetto tecnico (e non solo) del club di Doha rispetto a quanto sta accadendo nel club biancoceleste. Il richiamo del Qatar e la possibilità di lavorare nuovamente con l'ex ct sono stati i fattori decisivi per l'addio.