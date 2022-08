Zaniolo, sempre più Roma: a settembre appuntamento per il rinnovo

NUOVA VITA

Sembrava destinato a partire. Mou lo ha blindato e messo al centro del progetto. Respinti tutti gli assalti e ora le parti si rivedranno per il prolungamento

© Getty Images A un certo punto sembrava avesse già le valigie pronte, con il suo nome accostato a Milan, Juventus e Tottenham. Tempi lontani. Nicolò Zaniolo è sempre più al centro del progetto della Roma e di José Mourinho e ora si torna a parlare di rinnovo del contratto (quello attuale è fino al 30 giugno 2024). Cinquanta milioni cash e niente contropartite la richiesta: respinti per il momento tutti gli assalti, ultimo quello degli Spurs di Conte, con il club giallorosso che ha fatto muro e ha rispedito al mittente un'offerta di 55 milioni di euro complessivi.

Mercoledì il ds della Roma Tiago Pinto ha incontrato a Milano l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli. L'entourage del giocatore non ha portato nuove proposte e la Roma ha confermato di non volersi privare del suo numero 22. Mourinho non vuole fare a meno del giocatore, in formissima e carico più che mai. Zaniolo è destinato a rimanere in giallorosso - a meno di offerte monstre - e in autunno verrò affrontato il discorso prolungamento, un quinquennale con stipendio da big, come riferisce il Messaggero.