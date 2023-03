Mercato Roma: dubbi sul riscatto di Wijnaldum, serve lo sconto del Psg

La Roma lavora sul centrocampo del futuro che sicuramente avrà due conferme mentre c'è più di un dubbio sulla posizione di Georginio Wijnaldum . Se per Nemanja Matic e Bryan Cristant e infatti arriverà il rinnovo di contratto, sul centrocampista olandese serve fare qualche ragionamento in più per via della situazione pattuita l'estate scorsa (prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più eventuali bonus) con il Paris Saint-Germain .

ROMA, SCATTATO IL RINNOVO AUTOMATICO PER MATIC

A prescindere dalla permanenza di Mourinho o meno, Matic - che il tecnico portoghese ha voluto fortemente per aumentare la fisicità e l'esperienza in mezzo al campo - continuerà a vestire il giallorosso. Per lui infatti è scattato il rinnovo automatico del contratto firmato la scorsa estate che prevedeva tale opzione giocando almeno 45 minuti del 40% delle partite stagionali. Contando un massimo di 55 match, numero raggiungibile se la Roma arrivasse in finale di Europa League, Matic ha comunque già messo insieme 22 presenze (13 in Serie A, 8 in Europa League e una in Coppa Italia): il 40% appunto. Per il classe 1988 il nuovo accordo terminerà dunque il 30 giugno 2024 e lo stipendio rimarrà di 3,5 milioni di euro.