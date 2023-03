Lazio, lo sfottò alla Roma è social: "Non c'è il terzo derby?"

IL VIDEO

La società biancoceleste ha pubblicato un video di celebrazione della stracittadina vinta con le parole di alcuni giocatori

© Getty Images Tanto nervosismo, molti sfottò, la rivincita delle parole. Come in ogni derby, il giorno dopo è quello delle ironie. E visto il clima del Lazio-Roma, vinto dalla squadra di Sarri, è lo stesso profilo ufficiale del club biancoceleste a rilanciare il mantra delle dichiarazioni di diversi giocatori contro la Roma sconfitta: "Non c'è il terzo derby, vero?", in risposta alle ironie di Mourinho dopo l'eliminazione laziale dalla Conference League.

Mentre Sarri ha concesso alla squadra due giorni di riposo, in concomitanza con la pausa per la nazionale, è il profilo ufficiale della società a fare un riassunto della domenica vincente. In un video su Twitter vengono mostrate in rapida successione i tanti momenti di tensione della stracittadina: falli, provocazioni in campo e tra le due panchine, e soprattutto la rete decisiva di Zaccagni, con esultanza sotto la Curva Nord.

Il tutto corredato da alcuni estratti video di tre giocatori biancocelesti, che potevano finalmente levarsi qualche sassolino dalle scarpe: "I giocatori della Roma fanno questo show a ogni partita; ci eravamo detti di non cadere in queste provocazioni", spiega Casale, mentre Luis Alberto sottolinea: "Hanno parlato troppo, come fanno sempre prima". Alessio Romagnoli, ex di turno, usa parecchio sarcasmo: "Se non sbaglio la Roma non avrà un terzo derby quest'anno, vero? Sono solo due".