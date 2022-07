Totti: "Mai creduto a CR7 in giallorosso. Con Dybala una chiacchierata"

ROMA

L'ex capitano giallorosso commenta la situazione della sua squadra del cuore a margine di un torneo di padel

Mercato, Nazionale e futuro professionale: Francesco Totti è tornato a parlare di calcio a margine di un torneo di padel. Ai microfoni di Sky, il Pupone ha commentato diverse voci che avevano coinvolto la Roma nei giorni scorsi. Se per quanto riguarda Cristiano Ronaldo vale il prudente "non ci ho mai creduto", per Dybala vale il "c'era una possibilità, ma poi sono successe cose...". Il futuro, per la leggenda giallorossa, è ancora tutto da scoprire: "Andrò a cercare qualche talento nel mondo", risponde in maniera dissuasiva.

Vedi anche Mercato Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina: il mercato in vista dell'Europa Il punto sulla Roma, tra speculazione e realtà, è presto fatto: "Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. Da qui ad inizio campionato può succedere di tutto: speriamo possano allestire una squadra competitiva che possa centrare molti obiettivi". Era troppo presto anche per diverse voci, tra cui quella che accostava CR7 alla Roma: "Onestamente non ci ho mai creduto. Poi se veramente fosse accaduto bene, tutti i romanisti ne sarebbero stati entusiasti". Più abbordabile invece era l'idea Dybala, anche se lo sviluppo della situazione ha tagliato fuori Tiago Pinto e soci: "Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose e si è perso tutto. Ora lui starà pensando ad andare da qualche altra parte, non so dove. Speravo potesse venire a Roma, c'è stata una chiacchierata".

Il Pupone poi elegge il colpo di mercato più brillante messo a segno da un'italiana sin qui: "Lukaku è un gran colpo. Idem Pogba alla Juve". Interrogato sul futuro, Totti glissa leggermente: "Ormai sono vecchio. Magari vado a cercare qualche talento nel mondo". Infine un messaggio d'affetto a Sinisa Mihajlovic, che nonostante la lotta contro la leucemia è riuscito a presentarsi ieri sul campo per l'avvio della stagione. "Siamo vicini a Sinisa, ma non gli serve perché è già forte da solo. Sono sicuro che riuscirà a gestire la negatività. Gli mando un gran in bocca al lupo, lo merita come persona".