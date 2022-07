Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina: il mercato in vista dell'Europa

TRATTATIVE IN CORSO

Napoli, cedere per fare spazio: in partenza Petagna. Lazio, assalto a Vicario. Roma: l'affare Frattesi diventa uno scambio, a Dionisi piace Volpato

Pochi giorni separano le squadre di Serie A dall'inizio dei ritiri pre-campionato e poche ore potrebbero separare qualche contatto in firma definitiva. La Roma è a un passo da Frattesi e nella trattativa spunta il nome di Volpato, contropartita gradita al Sassuolo e utile ad abbattere il costo dell'operazione. La Lazio spinge con l'Empoli per Vicario per colmare la mancanza di portieri dopo gli addii di Strakosha e Reina. Il Napoli è alle prese con il problema cessioni, è necessario uno sfoltimento della rosa azzurra per far spazio agli obiettivi di mercato, mentre continuano i rumors sull'affare Juve-Koulibaly. La Fiorentina si confronta con nuovi pretendenti per Luka Jovic: Siviglia e Nottingham si interessano all'attaccante del Real Madrid, ma la volontà del giocatore serbo sembra ormai chiara.

NAPOLI

Demme, Petagna, Politano e Ounas in vetrina per sfoltire la rosa. Con Deulofeu si viaggia spediti, Ostigard è in prima fila come quarto centrale e in lista ci sono anche il norvegese Solbakken e il belga Januzaj. Appena ci sarà spazio però. Le cessioni, infatti, per il momento vincolano le trattative. Al problema partenze si aggiunge il rebus Mertens. Il belga è già svincolato, ma prima di valutare le proposte che gli stanno arrivando si concede ancora qualche giorno di speranzosa attesa, la sua priorità infatti resta il Napoli. Ne attendono invece di proposte Ounas e Politano. Demme potrebbe tornare in Bundesliga, mentre su Petagna è in pressing il Monza. In giornata ci sarebbero stati ulteriori contatti positivi con l’agente dell’attaccante e il club neopromosso.

Victor Osimhen respinge gli assalti della Premier League. In Inghilterra Newcastle e Arsenal sarebbero pronte ad accoglierlo, ma l'attaccante del Napoli sembra aver chiuso la porta. Continuano le indiscrezioni sull’interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly, secondo quanto riporta La Stampa il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideri dopo un recente vertice telefonico tra i dirigenti juventini e Allegri. Il rapporto tra Koulibaly e la società è ai minimi termini e anche il rinnovo contrattuale si è arenato. La Juve ha iniziato a sondare il terreno e il Napoli potrebbe pensarci visto che il contratto scade il 30 giugno 2023 e il giocatore potrebbe quindi andare via a zero tra un anno. Il sostituto potrebbe essere Nikola Milenkovic. Si è registrato infatti un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani, agente del centrale serbo della Fiorentina.

Meret intanto ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2027 e il Napoli punta a Sirigu come suo vice. Secondo Il Mattino non rimane che darne l’ufficialità. Dopo che Ospina non ha rinnovato e si è svincolato a parametro zero il club azzurro va alla caccia di un vice esperto. Di qui la pista che porta all'ormai ex Genoa. Un'altra ipotesi potrebbe essere Tatarusanu, portiere 36enne del Milan, che però i rossoneri non hanno intenzione di lasciar partire.

LAZIO

Dopo Strakosha ha salutato anche Reina, tornato a sorpresa al Villarreal a 17 anni dal suo addio. Lo spagnolo era sotto contratto fino al 2023, ma venerdì mattina ha comunicato la sua volontà di tornare in Spagna. L’obiettivo di Lotito è di riuscire ad acquistare almeno un portiere e un centrale (Gila del Real Madrid) entro il raduno di domenica 3 luglio a Formello.

Il presidente della Lazio ha offerto 15 milioni (12 più 3 di bonus) per Carnesecchi, ma l’Atalanta non fa sconti, la richiesta rimane fissa a 18 milioni, la trattativa non si sblocca e la società bergamasca vuole il portiere lunedì in ritiro. Lotito si è lanciato allora su Vicario dell’Empoli. Corsi lo ha riscattato dal Cagliari (8 milioni) che riceverebbe una percentuale del 20 per cento sulla sua vendita, ecco perché il presidente dell’Empoli vorrebbe ricavarne almeno 15 milioni, proprio la cifra messa a budget della Lazio. Per il vice spuntano i nomi di Terracciano della Fiorentina, 32 anni, che piace a Sarri, Wladimiro Falcone secondo di Audero alla Sampdoria e Alessandro Berardi del Verona, ex biancoceleste.

ROMA

Roma e Sassuolo continuano a lavorare per definire il trasferimento di Frattesi nella Capitale. L’ad Carnevali sembra essersi aperto all'inserimento di contropartita nell'affare: il tecnico Dionisi ha bisogno di un esterno offensivo e nella trattativa spuntano i nomi di Bove e Volpato. Ora va trovata la formula giusta. La distanza tra le parti resta di circa cinque milioni. La Roma può arrivare a offrire 20 milioni più il cartellino di Cristian Volpato, ma il Sassuolo parte da una valutazione più alta, anche alla luce del 30% di sconto che spetterebbe ai giallorossi per la rivendita del giocatore. La Roma inoltre è disposta a cedere Volpato, ma vorrebbe mantenere, come nel caso di Frattesi stesso, una percentuale importante sulla futura rivendita e anche un diritto di recompra. Intanto a Trigoria è arrivato Svilar. Il belga sarà il vice di Rui Patricio.

FIORENTINA

La Fiorentina tenta il colpo Jovic. L’attaccante serbo sembra aver scelto Firenze per rilanciarsi dopo le stagioni deludenti al Real Madrid, ma ciò che frena la trattativa è la formula. I blancos spingono per un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni, l’entourage di Commisso invece replica con prestito e diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni inserendo i vari bonus di rendimento. La Fiorentina sembra aver già raggiunto l’accordo con Luka Jovic e il suo procuratore Ramadani, ma la partita con il Real Madrid si gioca sulle cifre.

Inoltre, come riportato da SkySport, nelle ultime ore si sono registrati interessamenti da parte di Siviglia e Nottingham per l’attaccante serbo. Le due società starebbero tentando di superare la Fiorentina al fotofinish, ma i viola sono convinti che Jovic farà valere la sua parola e sostenere le visite mediche la prossima settimana.