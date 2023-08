Roma, Scamacca salta: Mou vuole Morata, ma spuntano Arnautovic e Marcos Leonardo 

ROMA

I giallorossi con solo Belotti davanti: l'ex Juve è l'opzione più praticabile al momento. Ma ci sono anche Marcos Leonardo e Arnautovic

La Roma ha svelato la maglia away 23/24: il richiamo è alla storia della Capitale





























1 di 16 © AS Roma SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma

© AS Roma 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Se non è emergenza poco ci manca. Quando mancano appena 19 giorni dall'inizio della Serie A (e dall'esordio casalingo con la Salernitana), la Roma ha un solo numero nove in rosa: Andrea Belotti. Troppo poco per Josè Mourinho, che deve fare i conti con l'infortunio di Abraham e un mercato troppo a rilento. Proprio quel mercato, e dinamiche ammesse, che gli ha visto 'perdere' Gianluca Scamacca. La volontà dell'ex Sassuolo non è bastata: salvo clamorosi colpi di scena l'attaccante si unirà all'Inter.

A fare la differenza è stata la formula proposta da Marotta, che ha potuto mettere sul piatto soldi freschi a differenza di Tiago Pinto. Il lavoro del ds, che ha ingaggiato fino ad ora solo parametri zero, non soddisfa affatto lo Special One, il quale continua a mettere Alvaro Morata al primo posto per l'attacco. Servirà del cash e magari una chiamata dell'ex compagno Paulo Dybala per spingere lo spagnolo a forzare il rapporto con l'Atletico Madrid. Forzare sì, perchè i Colchoneros si sono detti disponibili a far partire l'ex Juve solo davanti il pagamento della clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro. Non aiutano inoltre le recentissime parole di Diego Simeone, tecnico degli iberici, che ha parlato con chiarezza: "Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche che nessuno dei nostri attaccanti possiede. Ha segnato più reti con noi che con la Juve e questo genera entusiasmo. La squadra ha bisogno del suo gioco".

Per portare avanti la campagna acquisti e centrare gli obiettivi, servono quindi soldi freschi, e non può essere esclusa la cessione di un 'big'. I nomi? Roger Ibanez, ma attenzione anche ad Andrea Belotti, fresco di rinnovo fino al 2026. Potrebbe essere l'ex Torino, scrive il Corriere dello Sport, l'indiziato speciale a salutare la Capitale: arrivato a parametro zero, garantirebbe una bella plusvalenza. In tal senso sono già iniziati i primi sondaggi esplorativi. Naturalmente con Belotti fuori, le punte da portare a Trigoria sarebbero ben due: non basterebbe Morata. Ecco quindi l'idea Alexis Sanchez, svincolato dal Marsiglia, e potenziale occasione da cogliere senza pagare il cartellino. Ma attenzione ad altri due profili che hanno preso quota nelle ultime ore: Marcos Leonardo del Santos (su di lui c'è pure la Lazio) e Marko Arnautovic del Bologna. Sotto contratto con i felsinei fino al 2025, l'austriaco ha già lavorato con Mourinho all'Inter nell'anno del Triplete (2009-2010).

In questo quadro abbastanza confuso, il tecnico giallorosso può almeno 'festeggiare' per l'arrivo, rigorosamente in prestito, di Renato Sanches dal Psg: determinanti i buoni rapporti tra Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi. Il portoghese si unirà al gruppo dopo la tournée col Psg.